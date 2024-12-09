Tokat'ın Artova ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçenin faklı noktalarında vatandaşlara broşür dağıttı.
"Dolandırıcılık suçu" hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.
Ekiplerin çalışmasının süreceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Artova'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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