AFAD, Deprem Haftası kapsamında Vali Ünsal\'ı ziyaret etti

Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kemal Şenlioğlu ve beraberindeki personel, "Deprem Haftası" kapsamında Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.
Vali Ünsal, makamında gerçekleştirilen ziyarette, deprem hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayan ve afet durumlarında ilk akla gelen kurumun AFAD olduğunu söyledi.
AFAD'ın her türlü felaket durumları için hazır olduğunu bilmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Ünsal, "Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır. Depremle yaşamayı tüm toplum olarak öğrenmeliyiz. Toplumda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması gerekiyor." dedi.
Ünsal, Deprem Haftası kapsamında vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, bu yönde çalışmalar yürüten AFAD Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
AFAD Müdürü Şenlioğlu ise kurumlarının deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olduğunu söyledi.
Deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hususunda toplumdaki farkındalığı geliştirmek adına etkinlikler planladıkların kaydeden Şenlioğlu, her türlü olumsuz durumda riskleri azaltarak olayların afete dönüşmesini önlemenin önemine işaret etti.
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