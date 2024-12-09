Artvin'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Artvin\'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, toprak altında kalmış olabileceği düşünülen bir aracın bulunması için arama çalışmalarına intensiv bir şekilde devam ediliyor. Ekipler, yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

09.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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Artvin'de heyelan nedeniyle ciddi hasar gören ve yaklaşık 19 saatlik çalışmayla devasa toprak yığınlarından arındırılan Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı kontrollü sağlanırken, ekipler ise temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki kamera incelemelerinde ise 1 aracın tünelde kaydı olduğu, ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Toprak altında olduğu değerlendirilen aracın bulunabilmesi amacıyla teknik cihaz ve dronlarla arama yapılıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde dün gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi, Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığınını kaldırıp, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelanda toprak altında araç kalıp kalmadığı da bölgedeki kameralardan araştırılıyor.

YOLCULAR DENİZDEN TAŞINDI

Bölgede hasarın boyutu dron kamerasına yansırken, dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na gelen bir cenaze, konulduğu botla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden Artvin'e nakledildi. Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yolcular ise bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınarak Arhavi'ye götürüldü. Teknelere Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti.

TEK ŞERİDİ ULAŞIMA AÇILDI

Bölgede küçük çaplı taş düşmelerinin yaşanırken, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışmayla devasa toprak yığınlarından arındırılan kara yolunun sahil kısımdaki şeridi ulaşıma açıldı. Trafik akışı kontrollü sağlanan bölgede ekipler, günün ağarmasıyla heyelanın izleri silmek için çalışmalarına devam etti. Kara yolunun 200 metrelik kısmına heyelanla dolan toprak yüksekliğinin yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açma, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelanlı bölgeye takviye olarak Karayolları, AFAD, DSİ, jandarma ve polis ekipleri sabah erken saatlerde gelip çalışmalara eşlik ederken, kara yolu güzergahındaki güvenlik kameraları incelemelerinde de 1 aracın tünel içinde kaydı olduğu ancak çıkışı olmadığı belirlendi. Toprak altında olduğu değerlendirilen bahse konu aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

GİRESUNLU 4 GENÇTEN HABER ALINAMIYOR

Öte yandan cumartesi Giresun'un Bulancak ilçesinden Gürcistan'a gitmek için otomobille yola çıkan 4 gençten haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. 4 arkadaşın meydana gelen heyelanda araçlarıyla toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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