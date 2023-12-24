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Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Vali Ünsal, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

24.12.2023 - 22:19,  Güncelleme: 22:38
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AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Ağrı'da eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

Artvin\'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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