 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin'de Yusufeli ilçesinde yeni kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de Yusufeli ilçesinde yeni kütüphane hizmete açıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde Halk Kütüphanesi hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yusufeli'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ve yeni şehirde halkın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yatırımlar yapıldığını belirtti. Alpaslan, kütüphanenin gençlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vereceğini vurgulayarak, Türkiye'nin her yerinde kütüphane yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Artvin\'de Yusufeli ilçesinde yeni kütüphane hizmete açıldı
28.12.2023 - 17:33,
Abone Ol

Artvin'de, Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalan Yusufeli ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde yaptırılan Halk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerine taşınma nedeniyle Yusufeli'nin tarihi bir süreçten geçtiğini söyledi.

Alpaslan, ilçe halkının zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, "Evlerinizden, yurtlarınızdan, alışkanlıklarınızdan ayrılmak durumunda kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti imkanlar çerçevesinde en iyisini yapmaya çalışarak burada yeni bir şehir oluşturdu. Bu yeni şehirde sizlerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yatırımlar yapıldı. Tabii burada bazı eksikler olmuş ama bu eksiklikler hızla giderilerek daha huzurlu, daha konforlu, daha mutlu günleri yaşarsınız diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak Yusufeli'nde gençlerin, öğrencilerin ihtiyacına yönelik kütüphane yaparak hizmete açtıklarını aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yüzyılda 85 milyonun her bir ferdi bütün gücüyle çalışarak Türk Yüzyılı'nı oluşturup dünyada tekrar bilgi toplumunu kuracaktır. Okuyarak, çalışarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşarak bunu başarabiliriz. Bunun da en önemlilerinden biri kütüphaneler. Türkiye'nin neresine gidersek özellikle öğrencilerimizden, özellikle gençlerimizden kütüphane talepleri, kütüphane ihtiyaçları sürekli gelmekte. Biz de bunlara cevap verebilmek adına çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Türkiye'nin her yerinde kütüphane yatırımlarına devam edeceğiz. Bunu yaparken de insanlarımızın, gençlerimizin bilgiye, kitaba ulaşmasındaki teknoloji imkanlarını da kullanarak çalışmalar yapacağız."

Alpaslan, kütüphanenin Türkiye Yüzyılı'nın oluşturulmasında, Yusufeli insanının bilgiye ulaşmasında önemli araçlardan biri olacağını vurgulayarak, kütüphanenin ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Alpaslan ile Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Kaymakam Hacı Kerim Meral, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ve diğer ilgililer, kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

Alpaslan, açılış sonrası makamlarında ziyaret ettiği Kaymakam Meral ve Belediye Başkanı Aytekin ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Yusufeli ilçesinde yeni kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika


17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43
10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak

Son Dakika
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 18:50:00. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Yusufeli ilçesinde yeni kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement