ASBÜ akademisyenleri "Araştırma ve Girişimcilik Ekosistemi"ni Bakü'de anlattı - Son Dakika
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ASBÜ akademisyenleri "Araştırma ve Girişimcilik Ekosistemi"ni Bakü'de anlattı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) "Araştırma ve Girişimcilik Ekosistemi" modeline ilişkin Bakü Devlet Üniversitesindeki akademisyenlere eğitim verildi.

03.07.2024 14:58
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) "Araştırma ve Girişimcilik Ekosistemi" modeline ilişkin Bakü Devlet Üniversitesindeki akademisyenlere eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre eğitim 1-2 Temmuz'da Bakü'de gerçekleştirildi.

Bakü Devlet Üniversitesi merkez kampüsünde ASBÜ-Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM) Müdürü Prof. Dr. Erdal Akdeve ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çetin Önder tarafından sosyal inovasyon, girişimcilik, ekosistem ve sosyal etki araştırma yöntemleri konularında gerçekleştirilen oryantasyon eğitimine Bakü'deki üniversitenin çeşitli fakültelerinden akademisyenler katıldı.

Eğitimde ASBÜ-SİM ve ASBÜ Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi deneyimleri anlatıldı.

Kaynak: AA

Bakü Devlet Üniversitesi, Ankara, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASBÜ akademisyenleri 'Araştırma ve Girişimcilik Ekosistemi'ni Bakü'de anlattı - Son Dakika

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