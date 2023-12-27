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Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Asgari ücret 17 bin 2 lira olduÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
27.12.2023 - 21:26,
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Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücrtet Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte bakanlıkta basın açıklaması yaparak, yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin çalışmasını tamamladığını söyledi. Işıkhan, "Esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarındaki en alt sınırı temsil etmektedir. Komisyonun nihai hedefi tüm tarafların görüş ve taleplerini, ülkenin mevcut sosyo ekonomik durumunu gözeterek bu sınırı belirlemektir. Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında bir hakem görevi üstlenmekti. Gerek işveren, gerek işçi tarafımız hem çalışanlarımızın, hem işverenlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hem de ülkemizin mevcut şartlarını son derece rasyonel bir düzlemde ele alarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanında sorunların çözümü noktasında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın sergilenmesini de çalışma hayatımızın geleceği açısından önemli bulduğumu ifade etmek isterim" dedi.

'ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 49 ARTIŞ'

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıklayarak, "Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile 11 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu rakamla birlikte net asgari ücrete önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de yüzde 100 artış yapılmış bulunmaktadır. 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3,5 kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içindeyiz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisi, işvereni tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı; emekçinin, üretenin işverenin, yatırımcının el ele verdiği birlik beraberlik ruhu içinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Yatırım, üretim, istihdam vizyonumuzla geleceğin güçlü Türkiye'si için katma değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATALAY: BİZİM TALEBİMİZ 18 BİN LİRA İDİ

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise gerçekleştirdikleri toplantıda TÜRK-İŞ'in talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını dile getirerek, "Bizim talebimiz 18 bin lira idi ve bu müzakerelerin yılda 2 kere yapılmasıydı. Pazardaki, marketteki fiyatlar durmadan da asgari ücreti konuşmanın bir anlamı yok. Ama maalesef fiyat artışları ortada. O yüzden dedik ki, 'Asgari ücret 18 bin lira olsun, yılda 2 kere zam olsun'. Ama Sayın Bakanımızın işveren temsilcileriyle anlaştıkları rakam 17 bin lira. Asgari ücret, başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef geçim ücreti oldu. İşverenlerin yüzde 90'ı bu asgari ücretin üstünde bir ücret vermiyor. İnsanlara 'Bu ücretle' geçinin diyor. Enflasyon durmadığı müddetçe yılda bir kere zamla milletin talebini yerine getiremeyiz" dedi.

AKKOL: İŞÇİ, İŞVEREN, DEVLET BİR AİLEDİR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise süreç boyunca dengeli ve tüm taraflara fayda sağlayacak bir ücretin önemini aktardıklarını söyleyerek, "Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. İşçi, işveren, devlet bir ailedir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir; ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkıp, çalışma hayatının diğer odak alanları için yeni masalara oturacağız, oralarda anlaşmalar sağlayacağız. Kutuplaşmak, çatışmak, ayrışmak bu aileye yakışmaz. Asgari ücret bir taban ücrettir. Hedefimiz, ortalama ücretin artması olmalıdır. Bu sebeple belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize de ilave adımları atma çağrısında bulunmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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