Asgari Ücret Sempozyumu - Son Dakika
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Asgari Ücret Sempozyumu

HAK-İŞ, asgari ücretin hukuki ve sosyal boyutlarını tartışmak için sempozyum düzenleyecek.

19.02.2025 11:48
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HAK-İŞ Konfederasyonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle 24 Şubat'ta "Hukuki, Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Asgari Ücret Sempozyumu" düzenleyecek.

HAK-İŞ, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücreti tüm yönleriyle masaya yatırmak için harekete geçti.

Konfederasyon, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, sosyal taraflar ve akademisyenlerce tartışılacağı bir sempozyum düzenleyecek.

Sempozyumda, "Hukuki boyutuyla asgari ücret", "Ekonomik ve sosyal boyutuyla asgari ücret düzenlemeleri" ve "Asgari ücretin tespiti ve demokratik temsil" başlıklı oturumlarla, asgari ücret tüm yönleriyle ele alınacak.

" Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında sorun var"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sempozyumla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, minimum ücret olması gereken asgari ücretin zaman içerisinde geçim ücretine dönüştüğüne dikkati çekerek, Türkiye'de çalışanların yarısına yakının asgari ücret ya da asgari ücrete komşu ücretle çalıştığını söyledi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın yetersiz olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sempozyumda, mevcut asgari ücret rakamı başta olmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun antidemokratik yapısı, asgari ücretlilerin durumu ve asgari ücretin diğer ücretler üzerindeki etkisi gibi tüm başlıklar konunun sosyal tarafları ve akademisyenlerce tartışılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında ciddi sorun var. 50 yıldır bu sorunu çözemedik. Komisyonda çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ, bu yapının sağlıklı bir asgari ücret belirleyemeyeceğini ifade ederek çekildi. Artık bu konuda yeni bir döneme girildi. Düzenleyeceğimiz sempozyumda tüm bunları konuşacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asgari Ücret Sempozyumu - Son Dakika

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