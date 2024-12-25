Asgari Ücrete Tepki Eylemleri

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Haber - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - SOL Parti ve İşçi Emekçi Birliği 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücrete tepki gösterdi. Eylemlerde "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepkiler sürüyor. SOL Parti İstanbul İl Teşkilatı ve İşçi Emekçi Birliği, Şişli Cevahir AVM önünde toplanarak açıklanan asgari ücrete karşı açıklama yaptı.

"İnsanca yaşamaya yeten asgari ücret için mücadeleye" yazılı pankart açan İşçi Emekçi Birliği üyeleri, 'Kahrolsun ücretli kölelik düzeni", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları attı.

"İşçilere 'enflasyona ezdirmedik' yalanı söylenmektedir"

İşçi Emekçi Birliği adına basın açıklamasını okuyan Kutay Soybil, 'Bir aydır süren bu orta oyununda tüm taraflar sefaletin dayatılmasında anlaşmıştır. Bunun sonucu olarak, yalan makinesi TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 45'lerde iken asgari ücrete zam yüzde 30 olmuştur ve şimdi işçilere 'enflasyona ezdirmedik' yalanı söylenmektedir. Sermayeye gelince açılan kesenin ağzı sıra işçinin boğazına gelince ümüğünü sıkmaya dönüşmektedir" dedi.

"Geleceğimize sahip çıkalım"

Bu sene asgari ücrette patronlara desteğin yüzde 42 arttığını hatırlatan Soybil, "Holdinglerin, sermayedarların vergi borçları silinirken, onlara teşvik üzerine teşvik verilirken, işçiler, emekçiler söz konusu olunca bütçe dengesi, enflasyon, cari açık akıllarına geliyor. Çünkü sermaye yararına çalışıyorlar. Sermayenin çıkarlarını gözetiyorlar. Onlar için önemli olan hizmet ettikleri sermayenin çıkarlarıdır. Bizim adımıza asgari ücretin belirlenmesi oyununa son vermeliyiz! Asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu bizi temsil etmiyor. Birilerinin bizim adımıza karar vermesine, bizleri sefalete mahküm etmesine izin vermeyelim, geleceğimize sahip çıkalım" ifadesini kullandı.

Hükümet istifa sloganları atıldı

SOL Parti İstanbul İl Örgütü de aynı alanda açıklama yaptı. İnsanca yaşanacak bir ücret için birleşme çağrısı yapan partililer, "Hükümet istifa", "Sefalet ücreti istemiyoruz," AKP mezara halk iktidara" sloganları atıldı.

SOL Parti adına açıklama yapan Sevim Aktan, "Hiçbir güvenilirliği kalmayan TÜİK verileri dahi enflasyonun yüzde 47 olduğunu açıklamışken asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam adeta emekçilerle dalga geçmektir. Ülkemiz tek adam rejimi altında emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçi soyguncuların çıkarları için bir köle pazarına dönüştürülmüştür" dedi. Aktan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır"

"İktidarın, bu ülkenin emekçileri için neredeyse ortalama ücret haline getirdiği asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır. IMF adına, bir avuç patron ve zengin adına bu sefalet emekçilere dayatılmaktadır! Tek adam rejimi, bu ülkenin emekçilerine insanca bir yaşamı çok görüyor. Tek adam rejimi bu ülkenin emekçilerinin emeği, kanı, canı üzerine yükseliyor. Daha dün sabah Balıkesir'de bir fabrikada yaşanan patlamada 12 işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Kölelik düzeni ile dayatılan çalışma koşulları madenleri, fabrikaları işçilere mezar yaptı. Tek adam rejimi emekçiler için kölelik koşullarında ölümüne çalışmaktır. Bu sömürü ve soygun düzeni yıkılmalı, tek adam rejimi son bulmalıdır. Artık gerçekten yeni, eşit ve adil bir düzeni kurmak için mücadele etme zamanıdır! Bu kötülükler imparatorluğuna dönüşmüş tek adam rejimi artık son bulma zamanıdır. Başka yolu yok bu saltanat bitecek."