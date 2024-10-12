Askeri Sağlık Sistemi Çöküşte

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, " Lübnan'dan yapılan vatandaşlarımızı tahliye harekatı büyük bir zafiyeti ortaya koymuş ve askeri sağlık sistemine olan ihtiyacı bir kez daha göstermiştir. Gerek harekat görevleri gerekse savaş dışı faaliyetlerde denizde sağlık hizmeti verilebilmesi büyük önem taşır. Envanterimizdeki Bayraktar sınıfı gemiler sahip oldukları gelişmiş tıbbi alt yapı yetenekleri ile kısıtlı ameliyat dahil birçok tıbbi müdahaleyi yapabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan kararlar çerçevesind askeri sağlık sistemi yok edilmiş ve TSK'nın tabip ihtiyacının çoğunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan geçici görevlendirmeler ile karşılanmaya başlanmıştır" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tahliye faaliyetleri sırasında yürütülen sağlık hizmetlerine dikkat çeken Bağcıoğlu, alınan derslerle askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesinin büyük bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Askeri sağlık sisteminin tesis edilmesi bir seçenek değil gerçek, önemli ve büyük bir mecburiyettir"

Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Lübnan'dan yapılan vatandaşlarımızı tahliye harekatı büyük bir zafiyeti ortaya koymuş ve askeri sağlık sistemine olan ihtiyacı bir kez daha göstermiştir. Gerek harekat görevleri gerekse savaş dışı faaliyetlerde denizde sağlık hizmeti verilebilmesi büyük önem taşır. Envanterimizdeki Bayraktar sınıfı gemiler sahip oldukları gelişmiş tıbbi alt yapı yetenekleri ile kısıtlı ameliyat dahil birçok tıbbi müdahaleyi yapabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası alınan kararlar çerçevesinde; Askeri sağlık sistemi yok edilmiş ve TSK'nın tabip ihtiyacının çoğunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan geçici görevlendirmeler ile karşılanmaya başlanmıştır.

En son icra edilen tahliye görevinde doktor görevlendirmelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki şehirlerden yapıldığı ve bazı kritik uzmanlık alanlarında görevlendirme yapılamadığı bilinmektedir. Doktorlarımız; çok kısa bir görev periyodu için çok kısa bir ikazla görevlendirilmiş, gemi sağlık altyapısına hakimiyetleri ve ünsiyetleri olmayan, deniz ortamında çalışma tecrübesi bulunmayan sağlık personelidir.

Askeri Sağlık Sistemimiz yok edilmeseydi; Asker hastanelerinden veya GATA'dan askeri tıp eğitimi almış ve özellikle deniz harekat ortamında görev yapabilme ünsiyetine sahip, ama en önemlisi kardiyoloji ve benzeri kritik alanlarda uzman tabiplerimiz harekat/ görevlere iştirak edebilirlerdi. Çok sayıda vatandaşımızın aynı anda tahliye edildiği bu tip faaliyetlerde, meydana gelebilecek olumsuz durumlar veya kazalar için kritik uzmanlık alanlarına sahip tabiplerin gelişmiş tıbbi müdahale alt yapısına sahip gemilerde bulundurulması önemli bir zorunluluktur. Askeri sağlık sisteminin tesis edilmesi bir seçenek değil gerçek, önemli ve büyük bir mecburiyettir."