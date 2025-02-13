"Askeri üniformayla" dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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"Askeri üniformayla" dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13.02.2025 17:49
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İzmir'de askeri üniforma giyerek birçok taksiciyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kentte taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yılın ekim ayında, asker olduğunu iddia edip ücretini ödemeyen müşteriden şüphelendi.

Yaptığı araştırmalarda söz konusu kişinin asker olmadığını öğrenen Başdaş, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüphelinin görsellerini whatsApp gruplarında paylaştı.

Bunun üzerine, şüphelinin başka bir taksiye üsteğmen kıyafetiyle bindiği görüntü eline ulaşan Başdaş, bu şekilde dolandırılan çok sayıda taksiciyle şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince kimliği belirlenen ve gözaltına alınan S.B. tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.B. hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

S.B. yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

"Polisimizi, askerimizi çok sevdiğimiz için hiç para aklıma gelmedi"

Mustafa Başdaş, AA muhabirine, bu kişinin arabasına bindikten sonra kucağına astsubay kıyafetini koyduğunu ve telefonda birisiyle "komutamın" diye görüşme yaptığını söyledi.

Bu kişinin kendisini "Semih Astsubay" olarak tanıttığını aktaran Başdaş, "Askeriyeden sohbetler ettik kendisiyle. 'Vatan size emanet' dedim ve hayırlı görevler diledim. Biz polisimizi, askerimizi çok sevdiğimiz için hiç para aklıma gelmedi. Aklıma Gara'da şehit edilen Semih Özbey Astsubay geldi. Gözlerim doldu, çok duygulandım." dedi.

Başdaş, S.B'nin, hesabına parayı göndermemesi üzerine durumdan şüphelendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Askeriyeye gittim. Nizamiyedeki nöbetçi askere fotoğrafını gösterdim. Bana kendisini tanımadığını söyleyip beni bir üsteğmene götürdü. Üsteğmen de tanıyamadı. 'Ben bir soruşturayım' dedi. Yarım saat falan bir soruşturma sürdü. Hiç kimsenin tanımadığını bu kişinin askeriyeye gelip gelmediğini kontrol etmek için de güvenlik kameralarına baktıklarını söyledi. Kayıtlarda şahsın arabadan indikten sonra içeriye doğru hareket ettiğini ben gittikten sonra geri çıktığını fark ettik. Sonra bana 'seni bu arkadaş dolandırmış' dedi. Onur mücadelesi olarak gördüm ve şikayetçi olacağımı söyledim."

Başdaş, S.B'nin fotoğrafını paylaştığında birçok taksicinin bundan para alamadığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Askeri üniformayla' dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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