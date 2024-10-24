ASPİLSAN Enerji SAHA EXPO'da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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ASPİLSAN Enerji SAHA EXPO'da Yeni Ürünlerini Tanıttı

ASPİLSAN Enerji, SAHA EXPO'da silindirik piller ve robotik bataryalarını tanıtarak ilgiyi artırdı.

24.10.2024 12:46
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ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, yeni ürünleriyle SAHA EXPO'da olduklarını belirterek, silindirik pillerini ve robotik sistemlerde en büyük depolama ve çalışma ömrünü sunan bataryalarını fuarda tanıttıklarını söyledi.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda, şirketler stantlarda teknolojilerini sergiliyor. ASPİLSAN Enerji de fuarda teknolojilerini tanıtan firmalar arasında yer alıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Özdemir, AA muhabirine, SAHA EXPO'nun, bölgenin en gözde savunma fuarlarından biri olduğunu belirterek, ASPİLSAN Enerji'nin de yenilikçi ürünlerini fuarda sergilediğini söyledi.

Yeni sözleşmeler ve iş görüşmeleri için SAHA EXPO'da olduklarını anlatan Özdemir, "Fuarın halk günü de olacak. Vatandaşlarımıza da teknolojilerimizi anlatıp ürün hizmetlerimizi ülkemizle paylaşmak için SAHA EXPO'dayız." dedi.

SAHA EXPO'nun uluslararası anlamda da iyi bir ev sahipliği yapan büyük bir fuar olduğuna işaret eden Özdemir, fuarın kendileri açısından çok verimli geçtiğini dile getirdi.

"Tedarik zincirini uçtan uca güvenli kılıyoruz"

Özdemir, silindirik pillerini ve robotik sistemlerde en büyük depolama ve çalışma ömrünü sunan bataryalarını fuarda tanıttıklarını söyledi.

Geliştirdikleri ürünlerle denizde, karada, havada, uzayda her yerde ASPİLSAN imzasının görüldüğünü aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAHA EXPO katılımcılarını en çok platformlarımız etkiliyor. Bu platformların arkasındaki enerji gücünün ASPİLSAN bataryası olduğunu görmeleri insanları çok gururlandırıyor ve sevindiriyor. Tedarik zincirini uçtan uca güvenli kılıyoruz, bu da ilgi çekiyor. SAHA EXPO'da öncelikle ordumuzun ihtiyacını ilk ağızdan dinliyoruz. Yabancı heyetlerin ziyaretlerinde ise onların ihtiyaçlarını dinliyoruz. Bize düşen en önemli görev, kritik sahalarda kullanılan sistemlerin üretilmesi, tasarlanması. Bu önemli bir teknik kabiliyet ve üretim altyapısı istiyor. Biz de bu alanlara odaklanıyoruz."

Kaynak: AA

istanbul, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASPİLSAN Enerji SAHA EXPO'da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

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