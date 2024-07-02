Assos Ören Yeri Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Assos Ören Yeri Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı

Assos Ören Yeri Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan makilik yangının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla Assos Ören Yeri yeniden ziyarete açıldı. 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı yangından etkilenmişti.

02.07.2024 13:31
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan makilik yangının ardından ziyaretçilere kapanan Assos Ören Yeri hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Ayvacık ilçesinde Behramkale köyü yakınlarında makilikte, 27 Haziran'da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Yangın 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz ve su ikmal aracı ve 225 personelle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel, son anda aracı terk etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla 6 saat sonra söndürüldü. Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Yangından etkilenen Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nda inceleme ve hasar tespit çalışmaları yapılması için ören yeri, 3 gün ziyarete kapatıldı. Tamamlanan inceleme ve hasar tespit çalışmalarının ardından Assos Ören Yeri yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Assos Ören Yeri Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Assos Ören Yeri Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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