Astana\'da 23 Nisan Kutlaması

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğine Kazakistan'daki yetim çocuklar da davet edildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Türkiye Büyükelçiliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayrıca kutlama etkinliğine Astana'daki yetimhanelerden çocuklar da davet edildi.

Kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen salonda çocuklar, animatörlerin eşliğinde doyasıya eğlendi. Aynı zamanda çocuklara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Kapucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu olan 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığını hatırlatarak Kazakistan'da bu bayramı hem Türk hem Kazak vatandaşlarla birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kapucu, "Ana amacımız ilk defa Türkiye'nin demokrasi literatürüne giren 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün 1920'den bu yana demokrasimizin önemli bir sacayağı olduğunu tekrar idrak etmek, aynı zamanda çocuklarla bu bayramı kutlamak." diye konuştu.

Büyükelçilik olarak üç yıldır kutlama etkinliğine Astana'daki yetimhanelerden çocukları da davet ettiklerini anlatan Kapucu, "Onların burada Türk kardeşlerinin çocuklarıyla bir arada eğlenmelerini sağlıyoruz, aynı zamanda Türkiye'nin çok şefkatli bir yüzü olduğunu da çocuklarımıza göstermek istedik." ifadesini kullandı.

Kapucu, etkinlik sonunda çocuklara hediyelerini verdi.