Astana\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması düzenlendi

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik mensupları ile Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin çocukları ve Astana'daki çocuk yuvasından çok sayıda yetim katıldı.

Etkinlikte renkli kostümleriyle yer alan animatörler çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da çocukları makam odasında ağırlayarak koltuğunu küçük misafirlerine devretti.

Kapucu, hediyelerini çocuklara tek tek takdim etti.

Etkinlikte çocuklara kendileri için özel hazırlanan 23 Nisan pastası ile diğer ikramlar sunuldu.

Büyükelçi Kapucu, yaptığı açıklamada, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 104. yıl dönümü ile aynı zamanda çocuk bayramını da kutladıklarını belirtti.

Kapucu, gün dolayısıyla büyükelçilikte çocukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Geçen sene olduğu gibi bu yıl da toplumdan geri kalmış çocukları büyükelçiliğe davet ettik. Yetimhaneden Kazak kardeşlerimizin çocukları, desteğe ihtiyacı olan çocukları personelimizin çocuklarıyla birlikte kaynaştırdık. Birlikte burada ağırladık. Birkaç saatliğine de olsa birlikte çok eğlenceli bir zaman geçirdik." diye konuştu.