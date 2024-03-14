Astana\'da Çanakkale Zaferi konulu fotoğraf sergisi açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü arifesinde "Çanakkale Zaferi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Tarihi Müzesi'nde Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Savunma Bakanlığı Eğitim ve İdeolojik Çalışmalar Departmanı Başkanı Albay Tleuhan Baskojayev, Kazakistan Meclis Milletvekilleri Abzal Kuspan ile Güldara Nurumova, Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagul İsina ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende Milli Savunma Bakanlığının 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaştığı videosu gösterildi ve Kazakistan Savunma Bakanlığı Bandosu askeri marş çaldı.
Büyükelçi Kapucu, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılını kutlayacaklarını belirterek "18 Mart 1915'te düşmana karşı kazanılan tarihi zafer, Türk kahramanlık tarihinin en onur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Bu anlamlı serginin açılış töreninde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
Bu zaferin Türk milletinin varoluş mücadelesinin bir simgesi olduğuna işaret eden Kapucu, "Aynı zamanda, azim, cesaret ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir ruhun ifadesidir. Türk milleti, Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır." ifadelerini kullandı.
Kapucu, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar, gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş mazlum halkların da zaferi olduğunu anlatarak "Bugün burada, bu büyük zaferi anmak ve tarihimizin önemli bir dönüm noktalarından birini hatırlamak için bir araya geldik. Sergide yer alan fotoğraflar, bu büyük zaferin kazanılmasında yaşananları bizlere yeniden hatırlatacak ve bu kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmamıza yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının tarih boyunca her zaman güçlü kaldığını belirten Kapucu, "Bu sergi, bu bağların ne kadar derin olduğunu bir kez daha göstermektedir. Kardeş Kazakistan halkının, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemini anlamaları ve bu zaferin Türk milleti için ne kadar değerli olduğunu takdir etmeleri, bizim için büyük bir memnuniyet kaynağıdır." diye konuştu.
Genelkurmay arşivine ait yaklaşık 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, 20 Mart'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.
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