Jandarmaya Ateş Eden Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika
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Jandarmaya Ateş Eden Hükümlü Tutuklandı

Jandarmaya Ateş Eden Hükümlü Tutuklandı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı olan ve aranan, gözaltı için evine gelen jandarma ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp, Astsubay Emin Yenicelioğlu'nu göğsünden yaralayan Gökhan Kılıç'ın (43), 3 yıl önce husumetli olduğu akrabasının evine ateş edip balkonda oturan 8 aylık...

28.11.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı olan ve aranan, gözaltı için evine gelen jandarma ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp, Astsubay Emin Yenicelioğlu'nu göğsünden yaralayan Gökhan Kılıç'ın (43), 3 yıl önce husumetli olduğu akrabasının evine ateş edip balkonda oturan 8 aylık hamile yengesini omzundan yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Dilek Mahallesi, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve aranması olduğu öğrenilen Gökhan Kılıç'ın saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti. İddiaya göre jandarma ekiplerinin geldiğini gören Kılıç, banyoya saklandı. Kılıç, eve giren ekiplere pompalı tüfekle ateş açtı. Jandarma ekipleriyle Kılıç arasında çatışma çıktı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Yenicelioğlu göğsünden yaralanırken, Kılıç ise elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yenicelioğlu, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç ise tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da dün Yenicelioğlu'nun tedavisinin sürdüğü hastaneye gidip, durumu hakkında bilgi aldı. Ameliyat edilen Yenicelioğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZDIĞI ÇUKURDA SAKLANIRKEN YAKALANMIŞTI

Kılıç'ın, 27 Temmuz 2021'de, husumetli olduğu akrabasının evine ateş açıp, balkonda oturan 8 aylık hamile yengesi Meltem Artın'ı omzundan yaraladıktan 35 gün sonra evinde kanepenin altına saklanmak için kazdığı çukurda yakalandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Jandarmaya Ateş Eden Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika

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