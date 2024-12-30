Asu Kaya, Hatay'da Kadınlarla Dayanışma Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Asu Kaya, Hatay'da Kadınlarla Dayanışma Vurgusu Yaptı

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Hatay'daki kadınların sorunlarını dinleyeceğini açıkladı.

30.12.2024 10:20
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(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, bir depremzede olarak yeni yılda Hatay'da olacağını ve kadınları dinleyeceğini belirterek, "Yeni yılda, Hataylı kadınlarla dayanışmayı büyüterek mücadelemizi genişleteceğimize, kadınların sesini yükselteceğimize inanıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden en çok etkilenen ve en çok kayıp veren kentlerin başında Hatay'ın geldiğini kaydetti.

Kaya, toplum ve en çok da kadınlar olarak etkileri senelerce hissedilecek büyük acılar yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Deprem sonrası gördük ki depremlerden en çok etkilenen kadınlar. Ülkemizin en temel sorunlarından olan eşitsizliğin deprem sonrası Hatay'da ve tüm deprem illerinde derinleştiğini ve kadınların ekonomik, fiziksel ve sosyal olarak şiddete daha fazla maruz kaldıklarını biliyoruz. Nitekim, depremden bu yana Hatay'da hala konteynırlarda. çadırlarda yaşıyor kadınlar. Hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmek için Hatay'da mücadele veriyor kadınlar. Devletin onlara verdiği konut sözlerini sürekli ertelemesini değil 'Bir an önce güvenli yerleşim alanlarında yapılacak konutlarda yaşamak istiyoruz' diyor kadınlar. Barınma, istihdam, eğitim, sağlık, her bir başlık hala ciddi sorunlar halinde önce kadınların önünde duruyor.

"Kadınların kendilerini evlerinde, sokaklarda her daim güvende hissedecekleri bir yıl olmasını diliyorum"

Ben de depremzede bir kadın, bir anne ve bir sağlık emekçisi olarak ilk günden bu yana depremzede kadınların yanında yer almış, sorunlarını onlarla birlikte yaşamış biriyim. Bu nedenle, depremin üzerinden geçen 23 aylık süreçte, acıların en çok yaşandığı Hatay'da hala konteynırlarda, çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan, her türlü şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam eden, yarınını göremeyerek yaşam mücadelesi veren ve sorunları hala çözülmemiş olan kadınlarla yeni yıla girerken bir arada olmak için kentte olacak ve kadınları dinleyeceğiz. Yeni yılda, Hatay'lı kadınlarla dayanışmayı büyüterek mücadelemizi genişleteceğimize, kadınların sesini yükselteceğimize inanıyorum. Bu vesileyle, herkesin yeni yılını kutluyor, 2025'in her alanda yaşanan eşitsizliklerin ve kadına karşı şiddetin son bulduğu, çocukların ve kadınların kendilerini evlerinde, sokaklarda her daim güvende hissedecekleri, adaletin her alanda sağlanacağı, herkes için sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyor, bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelemizi sonuna kadar vereceğimizi belirtmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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