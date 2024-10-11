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Asya için İşbirliği Vurgusu

Çin Başbakanı Li Qiang, ASEAN ile Asya'nın barış ve refahı için işbirliği mesajı verdi.

11.10.2024 20:09
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VİYENTİYAN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Asya bilincini korumak, Doğu'nun bilgeliğini ileriye taşımak ve barış ve huzur, ortak refah, açıklık ve bağlantılılık üzerine kurulu bir Asya'nın inşasına doğru kararlılıkla ilerlemek üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Japonya, Güney Kore ve diğer Asya ülkeleriyle beraber çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li söz konusu açıklamayı Perşembe günü, 27. ASEAN Artı Üç Zirvesi'ndeki konuşmasında yaptı.

Zirveye katılan ülkeler arasında geçen yıl çeşitli alanlarda yapılan işbirliğinde ilerleme kaydedilse de işbirliğindeki gelişmenin hala istikrarsızlık ve belirsizlik faktörleriyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Li, Asya ülkelerinin ortak bir yuvayı, ortak çıkar ve fırsatları ve hepsinden önemlisi ortak değerleri paylaştıklarını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "Asya'da işlerin iyi gitmesi tüm dünyanın yararına olur" sözüne atıfta bulunan Li, zirve çerçevesindeki işbirliği mekanizmasına tam anlamıyla işlerlik kazandırmak, ASEAN'ın bölgesel yapıdaki merkezi konumunu desteklemek, bölgenin uzun vadeli, sağlam ve istikrarlı kalkınmasını teşvik etmek ve Asya ve dünyaya daha fazla kesinlik ve pozitif enerji kazandırmak için tüm taraflarla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Li, "Çin-Japonya-Güney Kore Serbest Ticaret Bölgesi'yle ilgili müzakere sürecinin yeniden hızlandırılması için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Başbakan, bölgesel inovasyonun canlandırılması, dijital, yapay zeka, yeşil kalkınma ve tedarik zinciri alanlarında zirve çerçevesinde belirlenen etkileşim ve işbirliği programlarının uygulanmasının teşvik edilmesi, büyümeye yönelik işbirliği için yeni itici güçlerinin daha hızlı bir biçimde desteklenmesi, ekonomik yapının optimize edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma ivmesinin artırılması çağrısında bulundu.

Zirveye katılan ülke liderleri de tüm tarafların yakın şekilde bir araya gelerek koordineli şekilde hareket etmesi, çok taraflılığa ve ortak Asya değerlerine bağlı kalması, çok taraflı ticaret sistemini koruması ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını tam olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

Liderler, ekonomi, ticaret, yatırım, finans, dijital ekonomi, kamu sağlığı, kültür, yeşil ekonomi gibi alanlarda daha derin işbirliği yapılması, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik, istikrar ve dayanıklılığının korunması ve bölgesel bağlantılılık ve ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Liderler, Asya ve dünyada barış, istikrar ve refaha daha fazla katkıda bulunmak amacıyla iklim değişikliği, gıda ve enerji güvenliği gibi küresel zorlukların çözümü için ortak çaba gösterilmesi çağrısı da yaptı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Refah, Dünya, Son Dakika

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