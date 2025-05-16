Ata Toprağı Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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Ata Toprağı Türkiye'ye Getirildi

Ata Toprağı Türkiye\'ye Getirildi

Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, İpsala'da düzenlenen törenle Türkiye'ye getirildi.

16.05.2025 14:33
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan "Ata toprağı" Türkiye'ye getirildi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İpsala Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından otomobille İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

Sınır kapısında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinde alınan toprağın Anıtkabir'e götürüleceğini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Sevgili, "Bizim için en anlamlı organizasyonlardan birisi bugün yaptığımız Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu programıdır." dedi.

Sevgili, düzenlenen etkinliğin Batı Trakya Türkleriyle gönül birliğini sağlamada önem arz ettiğini ifade etti.

Ata toprağını atletlere teslim edeceklerini dile getiren Sevgili, "Bu program birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan kişilerin birlik ve beraberliği değil, sınır ötesinde olan soydaşların da birliğinin göstergesidir. Gençlere bir mesaj vermek adına önemli bir etkinlik. Ruhu genç olan master sporcularımız 3 gün boyunca 737 kilometre kat edecek." şeklinde konuştu.

"19 Mayıs, Türk'ün tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır"

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ise Atatürk'ün gençlere her zaman büyük önem verdiğini belirtti.

Türk milletinin Atatürk'ün gösterdiği hedefle istiklal mücadelesi verdiğini dile getiren Ünal, "19 Mayıs, Türk'ün tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Azmin zafere götüreceğinin örneğidir. Bu mücadeleyi sembolize eden koşuya katılan sporcularımızın yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük de etkinliğin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Yapılan etkinliğin pek çok anlamı olduğunu belirten Küçük, "Bu program sadece sembolik bir yolculuk değil, aynı zamanda milletçe taşıdığımız ortak hafızanın, birlik ruhunun ve Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığının güçlü bir ifadesidir." dedi.

Konuşmaların ardından Türk bayrağına sarılı toprak, Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'na katılan İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularına Kaymakam Sevgili tarafından teslim edildi.

Ata toprağını teslim alan sporcular, sınır kapısından çıkarak koşuya başladı.

Kaynak: AA

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