Atakum'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncel

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflardan N.A.C. (21) silahla yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 iş yeri, 2 araç, 2 ikamet ile otobüs durağına kurşunların isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu kavgaya karışan 6 zanlıyı gözaltına aldı.