Ataşehir Belediyesi'nde Grev İptal Edildi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nde Grev İptal Edildi

DİSK'e bağlı işçiler, sendika ve belediye arasındaki anlaşma ile grevi sonlandırdı, tepkili.

06.11.2024 18:17
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Ataşehir Belediyesinde grev kararı alan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, sendika yönetimi ile belediyenin anlaşma sağlamasının ardından yetkililerle görüşüp eylemi bitirdi.

Sendika ile belediye yönetimi arasında mayıs ayından bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında günlük brüt ücretin 1466 lira olması konusunda dün mutabakata varıldı.

Ancak görüşmelerde istedikleri kazanımları elde edemediklerini öne süren işçiler, Ataşehir Belediyesi binasının girişine dün gece "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart astı.

İşçiler, sendikanın kendilerinin bilgisi dışında anlaştığını belirten işçiler, belediye binası önünde eylem yaptı.

İşçi temsilcileri, görüştükleri belediye ve sendika yetkililerine rahatsızlıklarını dile getirdikten sonra eylemi bitirdi.

"Son aşamada bizi devre dışı bırakan irade gerçekleşti."

Sendikanın İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, AA muhabirine, anlaşmanın işçilerin iradesi dışında imzalandığını söyledi.

Sözleşmenin son haline henüz vakıf olmadıklarını dile getiren Değirmenci, "Sendikamızın bize verdiği yetkiyle görüşmeleri bu noktaya kadar getiren bizleriz. Ancak son aşamada bizi devre dışı bırakan bir irade gerçekleşti. Biz, burada işçinin iradesinin yok sayılmasına karşıyız." dedi.

Sendikanın tüzüğündeki bir madde gereği genel merkezin böyle bir imza atmaya yetkisi olduğunu aktaran Değirmenci, tepkilerini Ataşehir Belediyesi yönetimine de ilettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nde Grev İptal Edildi - Son Dakika

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