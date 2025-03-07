Ataşehir'de Emniyet Şeridi İhlali

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Ataşehir'de, emniyet şeridini kapatarak polis memurlarına yol vermeyen 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Ataşehir'de önceki gün akşam saatlerinde, emniyet şeridini kullanan polis ekiplerinin göreve gitmesini engelleyen 2 sürücü hakkında çalışma yürütüldü.

Polis ekiplerinin çakar ve siren çalmasına rağmen yol vermeyen iki ayrı otomobildeki sürücülerin A.C.Ş.K. ile bu kişinin eşi S.K. olduğu tespit edildi.

Sürücüler hakkında, "göreve giden polis memurunu engellemek" ve "emniyet şeridinde seyir halinde bulunmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, sürücüler ile polis memurları arasında çıkan tartışma nedeniyle tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.