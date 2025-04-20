İstanbul\'da uzun namlulu silahla ATM\'den para çekti

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde 18 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. İddiaya göre; M.S.D, elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"SİLAH GERÇEK DEĞİL" DEDİ, SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, "Halkı korku ve paniğe sürüklemek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.