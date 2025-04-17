Ataşehir\'de Trafik Kavgası

ATAŞEHİR'de trafikte iki sürücü arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri kullandığı otomobili kavga ettiği diğer sürücünün üzerine sürerek, park halindeki araç ile kendi aracı arasında sıkıştırmaya çalıştı.

Olay saat 18.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 MJM 338 ve 34 KMT 994 plakalı araçların isimleri öğrenilemeyen sürücüleri arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen 34 KMT 994 plakalı aracın sürücüsü, diğer sürücüyü aracından indirmek istedi. Bu sırada 34 MJM 338 plakalı aracın sürücüsü, kullandığı otomobili hareket ettirerek diğer sürücüyü park halindeki bir araç ile kendi otomobili arasında sıkıştırmaya çalıştı. Aracından inen sürücü son anda iki araç arasında sıkışmaktan kurtuldu. Daha sonra 34 MJM 338 plakalı otomobil bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.