Ataşehir'de Yüzde 100 Nem Oranı Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Ataşehir'de Yüzde 100 Nem Oranı Rekoru Kırıldı

İstanbul'da son günlerde yaşanan tarihi sıcaklık, Ataşehir ilçesinde yüzde 100 nem oranına ulaşarak rekor kırdı. Ataşehir'de yaşayan vatandaşlar sıcaktan uyuyamadıklarını dile getirdi. Sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, Ataşehir'deki yüksek nem oranı nefes kesici bir etkiye yol açtı. İstanbul'da son yılların en yüksek nem oranı rekoru kırıldı. Vatandaşlar nemden ve sıcaktan şikayetçi oldu.

18.07.2024 15:52
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İstanbul'da nem rekoru oranı kırıldı yüzde 100 neme ulaşan ilçe ise Ataşehir oldu

Ataşehir'de nem oranı kırıldı

Ataşehir'de yüzde 100 nem oranı vatandaşları bunalttı

İSTANBUL - Son günlerde İstanbul'da tarihi sıcaklık yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ataşehir nem oranı gece boyunca yüzde 100'ü görerek rekor kırdı. Ataşehir'de yaşayan vatandaşlar sıcaktan uyuyamadıklarını dile getirdi.

Sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, İstanbul da bu durumdan nasibini aldı. Gece boyunca megakenti saran sıcak hava ve yüksek nem oranı, bazı ilçelerde adeta nefes kesici bir etkiye yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları gün geçtikçe artarken, Ataşehir'de nem oranı yüzde 100'e çıktı. Bu oranla İstanbul'da son yılların en yüksek nem oranı rekoru kırıldı.

Vatandaşlar nemden ve sıcaktan ne yapacaklarını şaşırdı

Ataşehir'de yaşayan vatandaşlardan Aybüke Arslan, "Ataşehir gerçekten çok sıcak. Gece yatıyoruz ama sabahları işe geç kalıyoruz. Gerçekten çok sıcak gece yatamıyoruz hiçbir şekilde. Kollarımız yapış yapış oluyor. Sürekli kıyafet değiştiriyoruz. Çalıştığımız için siyah giyiniyoruz. Sıcağı çok çekiyor o da. Dondurma yiyor millet, soğuk su içiyor ama o da etki etmiyor. Havuz olsa içine atlayacak derecede sıcak" dedi.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Sıcaktan bunalan çocuklardan Mert Çiftçi,

"dondurmamız eriyor. Her gün yüzmeye gidiyoruz. Çeşmelerden bile sıcak su akıyor. Duş alıyoruz sürekli. Soğuk su alıyoruz buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabı da yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Yüzde 100 Nem Oranı Rekoru Kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Yüzde 100 Nem Oranı Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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