Ataşehir'deki akaryakıt tankeri patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'deki akaryakıt tankeri patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ataşehir\'deki akaryakıt tankeri patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'deki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankeri patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Patlama, tamir ve kesim işlemleri sırasında meydana geldi. Tutuklanan şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından sorgulandı. Patlamada ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

05.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:10
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İstanbul Ataşehir'deki dinlenme tesisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı akaryakıt tankeri patlamasına ilişkin yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'ndeki dinlenme tesisinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde, dün 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamaya ilişkin A.B, M.Ö. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlılar, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Bu kişilerden G.Ö. hakimlikte verdiği ifadede, "Aracı yeni aldık. Şoför arkadaş 'aracın bakımları var' dedi. Önlemleri kendilerinin alması gerekiyordu. Şoför tankerdeki eksiklikleri bir hafta önce bana söyledi." dedi.

Hakimlik, zanlılardan M.Ö. ve G.Ö'nün tutuklanmasını, A.B'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu akaryakıt tankerinde yaşanan patlama sonrası çıkan yangında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Ataşehir, İstanbul, Kaza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'deki akaryakıt tankeri patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'deki akaryakıt tankeri patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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