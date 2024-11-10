Atatürk, 86. yılında Anıtkabir'de anıldı

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Haber: Melis Yıldırım/ Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında, yediden yetmişe yurttaşlar Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı. Uşak'tan gelen Tuğba isimli yurttaş, "Bir Türk kadını olarak bugünlere geldiysem hep onun sayesinde. Okumamda, meslek sahibi olmamda, kendi ayaklarımın üzerinde durmamda hep O'nun bir emeğinin olduğunu düşünüyorum" dedi. Antalya'dan gelen Özden Eser ise "Atatürkümüzün huzuruna görmeye, ağlamaya geldik. İzinden yürümeye geldik. Evlat yetiştirdik, vatana millete hayırlı olsun" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında, Anıtkabir'de anıldı. Devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından yurttaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'in kapıları bugün saat 22.00'ye kadar açık olacak. Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe Atatürk'ü görmeye gelen yurttaşlar duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Uşak'tan geldiğini belirten Tuğba, "Bir Türk kadını olarak bugünlere geldiysem hep onun sayesinde. Okumamda, meslek sahibi olmamda, kendi ayaklarımın üzerinde durmamda hep O'nun bir emeğinin olduğunu düşünüyorum. Bize yol gösteren, özellikle kadınlar için özellikle bize bir ışık oldu" dedi. İyi ki Atatürk gibi bir liderin olduğunu söyleyen Tuğba, "O'na minnettarız. O'na minnetimizi ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bartu adındaki yurttaş, buraya gelirken attığı her adımın içinde farklı hisler uyandırdığını ifade ederek, "Tüm Türkiye için bunun geçerli olduğunu düşünüyorum" dedi. Bartu devamında, "Burada olabildiğim için çok mutluyum, gururluyum ama 9'u 5 geçeden itibaren içimde bir hüzün var, bir özlem, bir hasret. Yokluğu çok hissettiriyor" diye konuştu.

Vedat isimli bir vatandaş ise Türkiye'nin Atatürk ile bir bütün olduğunu söyleyerek, "Atatürk hakkında karalama kampanyaları yapılıyor. Daha çok nesneleştiriliyor. Ben buna tamamen karşıyım. Bu kadar kalabalığın burada sebeplerinden biri de bu. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi. Biz de bunu söylemek için, her zaman var olacağını, asla fani olmayacağını belirtmek için her zaman buradayız" diye konuştu.

"Bu kadar insanın 86 yıl geçmesine rağmen burada bir kalabalık oluşturmasına hayran kaldım"

Alanya'dan gelen 14 yaşındaki İnci, "Karmaşık duygular içindeyim. Hem şu an ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum hem burada olduğum için mutluyum hem de hala bu kadar insanın, 86 yıl geçmesine rağmen burada bir kalabalık oluşturmasına ben hayran kaldım ve eminim ki her yıl böyle de olacak. Umarım Cumhuriyetimiz sonsuza kadar sürer. Atatürk'ün dediği gibi, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek bitiriyorum" dedi.

"O'nun yolunda gittiği müddetçe ne Türk milleti ölür ne Atatürk ölür"

68 yaşındaki İbrahim Kayaalp, "Bugün Atatürk'ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümü ama Atatürk bizim için hiçbir zaman için ölmedi ki. Onun fikirlerini yaşattığın müddetçe, onun yolundan gittiğim müddetçe büyükler ve gerçekler ölmez, her zaman yaşar. Ölen bedendir. O'nun yolunda gittiği müddetçe ne Türk milleti ölür ne Atatürk ölür ne de bu Türk milletine hizmet etmiş kişiler ölür" diye konuştu. Kayaalp, manevi huzurunda O'na ve silah arkadaşlarına saygı ve minnet duygularını belirtmek için geldiklerini söyledi.

Ailesi ve yakınlarıyla Antalya'dan gelen Safinaz isimli vatandaş, "Atatürk'ün izindeyiz. Böyle bir millet olduğu için çok şanslıyız. Bize böyle bir hayat sunduğu için ... Ne desek boş. Çok minnettarız Atatürk'e" diye konuştu. Özden Eser ise "Atatürkümüzün huzuruna görmeye, ağlamaya geldik. İzinden yürümeye geldik. Evlat yetiştirdik, vatana millete hayırlı olsun" dedi.

"Özlüyoruz ama yolundan ayrılmıyoruz"

İstanbul'dan ailesi ve arkadaşlarıyla gelen bir yurttaş, her sene geldiklerini kaydederek, "Özlüyoruz elbette ama yolundan da ayrılmıyoruz. Her şeye rağmen yolundayız, izindeyiz. Ulu Önderimiz" ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki bir çocuk ise Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini söylerken; 11 yaşındaki Demir, "Çok heyecanlıyım. Hem 10 Kasım'da geldiğim için hem de ilk defa geldiğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"Bu vatan çalışılarak büyüyecek"

10 yaşındaki Yusuf Eren Mersin'den geldiklerini ve daha önce hiç Anıtkabir'e gelmediğini belirtti. Eren, "Bu vatan çalışılarak büyüyecek. Siz de böyle emek gösteriyorsunuz ve herkes bu vatanda emek gösterirse Türkiye'nin değerini herkes anlayabilir. Çok değerli bir ülkeyiz zaten ama daha da değerli olabiliriz" şeklinde konuştu.

Antalya'dan gelen ve ilk kez Anıtkabir'e geldiğini söyleyen 8 yaşındaki Asel ise, "Biraz üzgünüm ama buraya geldiğim için çok ama çok mutluyum" dedi.

Bir başka vatandaş da duygularını, "Atamıza ulaşmamıza hiçbir şey engel olamaz. Hiçbir yol kapatılamaz, hiçbir engel tanınamaz. O'na her zaman ulaşacağız ve Türkiye Cumhuriyeti O'nun da dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır" diye ifade etti.