Atatürk'e Başkomutanlık Yetkisi Mesajı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, Gazi Mustafa Kemal'e 5 Ağustos 1921'de TBMM tarafından "Başkomutanlık" yetkisi verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 104 yıl önce alınan kararla Türk milletinin kaderini eline alacak bir iradenin, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi yürütecek bir liderin önünü açtığını belirtti.

Bu kararın sadece bir komutan tayini olmadığını aktaran Güner, şunları kaydetti:

" Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon'da yazılan destanların öncüsü olan bu tarihi karar, Türk milletinin kararlılığının ve birlik ruhunun en açık göstergelerindendir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya verilen bu unvan, sadece asker değil, siyasi ve ahlaki bir liderliğin de nişanesidir. O gün alınan karar, bugün hala yolumuzu aydınlatan bir irade beyanıdır. Milletimizin aziz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Başkomutan emriyle ayağa kalkan bu millet, bir daha asla eğilmedi."

İsmet İnönü Caddesi geçici olarak trafiğe kapalı olacak

Keşan'daki yol yapım çalışmaları nedeniyle İsmet İnönü Caddesi, 4 gün trafiğe kapalı kalacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, çarşı merkezi 2. etap yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaldırım sökümü ve asfalt kazıma çalışmaları nedeniyle İsmet İnönü Caddesi'nin 4-7 Ağustos tarihlerinde trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, "Çalışmalar süresince vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.