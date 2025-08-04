Atatürk'e Başkomutanlık Yetkisi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'e Başkomutanlık Yetkisi Mesajı

04.08.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDGED Başkanı Güner, Atatürk'e verilen başkomutanlık yetkisini anarak bağımsızlık mücadelesini vurguladı.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, Gazi Mustafa Kemal'e 5 Ağustos 1921'de TBMM tarafından "Başkomutanlık" yetkisi verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 104 yıl önce alınan kararla Türk milletinin kaderini eline alacak bir iradenin, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi yürütecek bir liderin önünü açtığını belirtti.

Bu kararın sadece bir komutan tayini olmadığını aktaran Güner, şunları kaydetti:

" Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon'da yazılan destanların öncüsü olan bu tarihi karar, Türk milletinin kararlılığının ve birlik ruhunun en açık göstergelerindendir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya verilen bu unvan, sadece asker değil, siyasi ve ahlaki bir liderliğin de nişanesidir. O gün alınan karar, bugün hala yolumuzu aydınlatan bir irade beyanıdır. Milletimizin aziz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Başkomutan emriyle ayağa kalkan bu millet, bir daha asla eğilmedi."

İsmet İnönü Caddesi geçici olarak trafiğe kapalı olacak

Keşan'daki yol yapım çalışmaları nedeniyle İsmet İnönü Caddesi, 4 gün trafiğe kapalı kalacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, çarşı merkezi 2. etap yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaldırım sökümü ve asfalt kazıma çalışmaları nedeniyle İsmet İnönü Caddesi'nin 4-7 Ağustos tarihlerinde trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, "Çalışmalar süresince vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Politika, Gençlik, Güncel, edirne, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'e Başkomutanlık Yetkisi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi’den Süper Lig’in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde
Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı
Samet Aybaba’ya sürpriz teklif Samet Aybaba'ya sürpriz teklif
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail’in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı’yı vuranlar tutuklandı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'yı vuranlar tutuklandı
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı

15:53
Kartalkaya’daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
13:52
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler
Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
21:11
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
21:10
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi Ödenecek maaşı bile belli
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli
21:06
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
21:00
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer daha gerçekleşti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
20:54
PSG’li yıldız Mukiele’den Fenerbahçe’ye cevap
PSG'li yıldız Mukiele'den Fenerbahçe'ye cevap
20:48
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde Sağanak yağış geliyor
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 16:22:24. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'e Başkomutanlık Yetkisi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.