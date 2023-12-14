 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan O.A. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk\'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
14.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 14:56
Abone Ol

SOSYAL medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan O.A. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı canlı yayında, Atatürk'e hakaret eden O.A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın gözaltı kararı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi 2 gün önce gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan O.A. tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Tutuklama, Gözaltı, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:07
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:28
Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:26
Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:21
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti

Son Dakika
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:28 Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:21 Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
13:04 Avukat Tekışık'ın fotoğraf çektirdiği odanın sahibi olan savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:14:41. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement