Atatürk\'ü Anma Etkinliği Çorum\'da Gerçekleşti

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Çorum'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturuldu.

Mimar Sinan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Recep Sönmez ve Himmet Gerdan koordinatörlüğünde 6 sınıftan 190 öğrenci koreografi için 2 hafta hazırlık yaptı.

Okul bahçesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında kalp içinde Atatürk portresi oluşturuldu.

Ayrıca okul girişinde "Arıyoruz, anıyoruz" temalı Atatürk'ün fotoğrafları ve sözlerinin bulunduğu bir anma köşesi oluşturuldu.