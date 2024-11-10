Atatürk için Mevlit ve Lokma Dağıtımı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla 15 camide eş zamanlı Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutarak, lokma dağıttı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında dualarla anıldı. Başkan Umut Yılmaz'ın katılımıyla ilçe genelindeki 15 camide eş zamanlı olarak Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okundu. Mevlit okunmasının ardından da lokma dağıtıldı.