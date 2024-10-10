Ateş Serbest-2024 Faaliyeti Polatlı'da Gerçekleşti

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Haber: MELİS YILDIRIM/ Kamera: RAMAZAN BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği, ilki 2014 yılında yapılan Ateş Serbest-2024 Faaliyeti bugün Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı faaliyette yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve sistemler kullanıldı.

Ateş Serbest-2024 Faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet'in katılımıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları'ndan 17 birlikten 995 asker, faaliyette yer aldı.

Faaliyet ile TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamanması, envanterindeki silah ve sistemlerin tanıtılması, silahların hedefteki etkisinin gösterilmesi, farklı sınıflara ait personelin diğer sınıflara ait silahları tanıması, kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunun geliştirilmesi ve subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlere kıtaya çıkmadan önce ateş destek vasıtalarının imkan ve kabiliyetlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Atışlarda fırtına obüsü, ATAK taarruz helikopteri, zırhlı tanksavar aracı UMTAS CİRİT, Leopard 2A4 tankı, ZMA nefer kule, milli piyade tüfekleri ve F-16'lar dahil toplam 48 silah ve silah sistemi kullanıldı.

Atışlı faaliyette, aralarında zırhlı tanksavar aracı OMTAS Paletli, 155 mm yeni nesil FIRTINA obüs ve Paramotor'un bulunduğu 2024 yılında envantere girmesi planlanan 11 silah ve silah sistemi de kullanıldı.

Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlere kıtaya çıkmadan önce ateş destek vasıtalarının imkan ve kabiliyetlerinin tanıtılması da amaçlanan faaliyet kapsamında toplam 67 silah ve sistem sergilendi. 2024 yılında envantere dahil edilmesi planlanan 12 silah ve sistem sergilendi.