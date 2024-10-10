Ateş Serbest-2024 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.

"Ateş Serbest-2024" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile milli savunma bakan yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 995 personel katıldı.

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 49 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edildi.

Hedefler başarıyla imha edildi

İlk olarak Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların 600 metre ve bir kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Özel eğitim alan personellerce yapılan atışlar sonucu hedefler başarıyla imha edildi.

SARP silah sistemleri ve bomba atar atışları yapıldı

İstihkam birliklerince mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen SARP silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.

Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.

Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından "nokta atışı" yapıldı.

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette yerli üretim yeni nesil Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi.

Uçan kale "Chinook" faaliyet alanında

Fırtına obüslerinin hedeflerini "hedefte zaman" anlayışı ile tam isabetle vurması sonrasında "Skorsky" tipi helikopterler, topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı. Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik yaptığı "görerek atışın" sonrasında obüslerce tesir atışı gerçekleştirildi.

Atışların aynı anda hedefe düşmesiyle başarıyla gerçekleştirilen atışın sonrasında ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi. ATAK helikopterleri CİRİT, L-UMTAS ve tanksavar füzeleri ile atış yaptı.

Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 savaş uçağı geldi ve ayrı hedeflere atış gerçekleştirdi.

Ardından AKINCI TİHA belirlenen hedefleri MAM-T ve MAM-L füzeleri ile tam isabetle vurdu. Sonrasında motorlu yamaç paraşütü ekiplerince uçuş gösterisi yapıldı.

Notlar

General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki faaliyeti Bakan Güler ve TSK komuta kademesiyle, çok sayıda subay ve astsubay temel kursiyerinin yanı sıra askeri öğrenciler de takip etti.

TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyeti kapsamında açılan silah ve sistemlerin yer aldığı sergi, subay ve astsubay temel kursiyeri ile askeri öğrencilerce ziyaret edildi.

Tatbikat öncesinde Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından faaliyete ilişkin sunum da yapıldı.

Milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsünün de aralarında bulunduğu bir çok silah ve silah sistemi de faaliyet kapsamında ilk kez sahneye çıktı.