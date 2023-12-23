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Atilla Taş Barda Karıştığı Olay Sonrası Tutuklandı - Son Dakika
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Atilla Taş Barda Karıştığı Olay Sonrası Tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta bir barda aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti ve polise mukavemet gösterdi. Taş ve eşi gözaltına alındı. Atilla Taş tutuklanırken eşi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Atilla Taş Barda Karıştığı Olay Sonrası Tutuklandı
23.12.2023 - 15:37,
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ŞARKICI Atilla Taş barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet  gösterince tutuklandı.

Şarkı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol iler serbest bırakıldı

Görüntü  Dökümü:

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-Taş'ın görüntüsü

Kaynak: DHA
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