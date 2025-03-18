Audi, 7.500 Kişiyi İşten Çıkaracak

BERLİN, 18 Mart (Xinhua) -- Alman lüks otomobil üreticisi Audi, 2029 yılına kadar Almanya'da 7.500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu kararla, şirketlerin maliyetleri düşürüp elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmaya çalıştığı bir ortamda ülkenin otomotiv sektöründe artan işten çıkarmalara bir yenisini daha eklenmiş oldu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamaya göre işten çıkarılacaklar arasında yönetim, pazarlama ve geliştirme gibi üretim dışı pozisyonlarda çalışanlar yer alıyor. Volkswagen grubuna bağlı şirket, ek maaş kesintileriyle birlikte bu hamlenin iş gücü maliyetinden orta vadede yıllık yaklaşık 1 milyar euro (1,09 milyar ABD doları) tasarruf sağlayacağını belirtti.

Şirket, 6.000 pozisyonun 2027 yılına kadar kapatılacağını, geri kalan işten çıkarmalarınsa 2029 yılı itibarıyla tamamlanacağını açıkladı.

Öte yandan rekabetçi gücünü sürdürmek isteyen Audi, 2029 yılına kadar Almanya'daki fabrikalarına yaklaşık 8 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar, bataryalı elektrikli araç üretimini genişletmeye ve yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki araştırmaları ilerletmeye odaklanacak.

Almanya'da Ingolstadt'taki merkezinde ve Neckarsulm'da büyük üretim tesislerine sahip olan Audi, an itibarıyla yaklaşık 55.000'i Almanya'da olmak üzere dünya çapında 87.000'den fazla işçi istihdam ediyor.