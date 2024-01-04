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Avcılar'da beton mikseri park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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Avcılar'da beton mikseri park halindeki otomobile çarptı

Avcılar'da bir beton mikseri, park halindeyken yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar\'da beton mikseri park halindeki otomobile çarptı
04.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:17
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AVCILAR'da beton mikseri, park halindeyken yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Beton mikserinin şoförü, park halindeyken yola çıkan otomobili fark edemedi. Beton mikseri, aracın 'kör nokta' olarak tanımlanan kısmında yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Otomobilde hasar meydana gelirken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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