Avcılar\'da Gece Saldırı: Yaralı Var

AVCILAR'da gece geç saatlerde sokakta yürüyen bir kişi, 3 kişinin tekme, yumruk ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Kavgayı duyanların evlerinden çıkması üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay dün gece saat 01.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişiye, 3 kişi tekme, yumruk ve sopayla saldırdı. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan kişinin yardım çağrısını duyanların evlerinden dışarı çıkması üzerine, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı kişi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.