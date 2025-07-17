Avcılar\'da Gemide Yangın

Avcılar'da, Ambarlı açıklarındaki bir gemide çıkan yangında hasar meydana geldi.
Ambarlı Limanı açıklarında seyreden, atık toplama gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle gemide hasar oluştu.
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