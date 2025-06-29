AVCILAR\'da Halı Saha Kavgası: 2 Yaralı

AVCILAR'da halı sahada henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflardan 1'i bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak'taki bir halı sahada dün gece saatlerinde çıktı. İki grup arasında halı sahaya gelenler arasında kavga çıktı Tekme, yumruk ve sopalaırn kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı. Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.