Avcılar\'da Hırsızlık: 4 Lastik ve Ses Sistemi Çalındı

AVCILAR'da park halindeki otomobilin 4 lastiği ve özel yaptırılan ses sistemi çalındı.

Olay, dün sabaha karşı Tahtakale Mahallesi Petrol Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde araçla geldikleri öne sürülen hırsızlar, park halindeki otomobilin dört lastiğini söktü. Ardından aracın kapısını zorlayarak içeri giren şüpheliler, özel olarak yaptırıldığı öğrenilen ses sistemini de yerinden söktü. Lastikleri ve ses sistemini alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde otomobilin yanına gelerek durumu fark eden araç sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.