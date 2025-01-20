Avcılar'da otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Topkapı istikametinde ilerleyen 34 DZV 378 plakalı otomobil, Gümüşpala mevkisinde yan yola girmek istediği sırada kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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