Avcılar\'da Park Halindeki Araçlara Saldırı

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AVCILAR'da park halindeki 7 aracın camlarını kıran kimliği belirsiz bir kişi, araçlarda değerli eşya olup olmadığını kontrol ettikten sonra kaçtı. Yaşanan olay bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Gümüşpala Mahallesi Güzel Bakan Sokak'ta park halindeki 7 aracın camlarını kırdı. Araçların içine girerek değerli eşya olup olmadığını kontrol eden şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca kaçtı. Devriye gezen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçların camlarının kırık olduğunu fark ederek durumu kontrol etti. Zarar gören araçlardan 2'sinin özel araç olduğu, 5 aracın ise bölgede faaliyet gösteren bir asansör firmasına ait olduğu anlaşıldı. Polis, araç sahiplerine ulaşarak durumu bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.