Avcılar'da park halindeki otobüslere çarpan araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da park halindeki otobüslere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Avcılar\'da park halindeki otobüslere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Avcılar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.E. idaresindeki bir otomobil, park halindeki iki özel halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan anne ve kızı kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik akışı normale döndü.

09.02.2024 23:53  Güncelleme: 00:08
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Avcılar'da, park halindeki iki otobüse çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Avcılar Kavşağı'nda, M.E. idaresindeki 34 PJ 4375 plakalı otomobil, park halindeki 34 HO 1440 ve 34 HO 1474 plakalı özel halk otobüslerine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan anne M.E. ile kızı G.E'yi çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle yavaşlayan trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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