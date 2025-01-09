Avcılar\'da Plastik Atık Yangını: Dış Cephe Hasar Gördü

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AVCILAR'da iki bina arasındaki boşlukta çuvallarda bekletilen plastik atık malzemeler alev alev yandı. Yangında bir binanın dış cephe kaplaması ve pencere kısımlarında hasar oluştu.

Yangın saat 17.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Yurdakul Sokak üzerindeki 2 binanın arasındaki boşlukta meydana geldi. Bina boşluğundaki çuvalların içerisinde bulunan plastik atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bir binanın 2 katında dış cephe kaplaması ve pencere kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Olayı görenler, iki bina arasındaki depo olarak kullanılan bölümü kiralayan bir kişinin buraya sürekli atık malzeme doldurduğunu, yangının burada başladığını anlattı. Avcılar Belediyesi ekipleri belirtilen yerin uygunsuz kullanım konusunda denetlenmesi için çalışma başlattı.