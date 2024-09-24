Avcılar'da Telefon Hırsızlığı - Son Dakika
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Avcılar'da Telefon Hırsızlığı

Avcılar\'da Telefon Hırsızlığı

Cem Efe Ertürk'ün telefonu, iş yerinin önünde çalındı. Şüpheli yakalanacak.

24.09.2024 10:09
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AVCILAR'da bir şüpheli, iş yerinin önünde masada duran telefonu çalarak uzaklaştı. Telefonu çalınan Cem Efe Ertürk, 'Getirsin, kendisinden şikayetçi olmayacağım' dedi.

Olay, 21 Eylül Cumartesi günü Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinde çalışan Cem Efe Ertürk, dükkana gelen müşteriyle ilgilenmek için içeri girdi. Bu sırada telefonunu bahçedeki masanın üzerinde bıraktı. Dükkanın önünden geçen bir kişi masanın üzerindeki telefonu gördü ve telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı.Dükkandan çıktıktan sonra masada duran telefonunu bulamayan Ertürk, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ertürk, telefonunun çalındığını fark edince karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı anlatan Cem Efe Ertürk, 'Müşteri gelmişti içeriye 1- 2 dakikalığına girdim. Çıkar çıkmaz telefonuma baktım, telefonum ortada yoktu. Yaklaşık 3 dakika sürmedi kaybolması. Telefonun piyasa değeri 8-9 bin TL. Telefonumu getirsin ben başka bir şey istemiyorum. İçindeki sim kartlar duruyorsa getirsin, kendisinden şikayetçi olmayacağım' dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Telefon Hırsızlığı - Son Dakika

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