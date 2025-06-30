Avcılar\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

AVCILAR'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen kazada, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Buse Nur Y. yönetimindeki 67 ACJ 295 plakalı hafif ticari araç, Esenyurt yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Buse Nur Y.'nin yanı sıra araçtaki Beytullah E. ve Miraç O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılarak Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüde hızla gelen aracın kaldırıma çıkarak direğe çarptığı görülüyor. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.