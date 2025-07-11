Avcılar'da Zincirleme Kaza

AVCILAR'da bağlantı yolundan D-100 yan yola kontrolsüz çıkan otomobil, bir başka aracın çarpması sonucu demir bariyerlere çıktı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi'nden D-100 yan yola hızla çıkan 59 ALK 534 plakalı otomobil sürücüsü virajı geniş aldı. Aynı anlarda sol şeritte giden 34 JFR 35 plakalı otomobil önüne aniden çıkan 59 ALK 534 plakalı araca çarptı. Yola kontrolsüz giren 59 ALK 534 plakalı otomobil savrularak bariyerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada iki araçta hasar meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Trafik polisleri, kaza ile ilgili incelemeyi tamamlayarak tutanak tuttu.