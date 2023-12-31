Avcılar Reşitpaşa Caddesi\'nde Refüjde Art Arda Kazalar

AVCILAR'ın trafiğin en işlek olduğu noktalardan Reşitpaşa Caddesi'nde refüjde bir günde 3 kaza meydana geldi. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevre sakinleri yolda tedbir alınmasını istedi.

Avcılar Reşitpaşa Caddesi'ndeki refüjde sık sık meydana gelen kazalar, çevre sakinlerinde endişeye yol açtı. Gümüşpala Mahallesi yönünden gelen sürücüler, fark etmedikleri refüje araçlarıyla çıkarken, hasar gören araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Son olarak Cuma günü 06.00-22.00 saatleri arasında üç kaza meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Caddede iş yeri bulunan Ömer Faruk Karageçile, "Ben burada her gün olaylara tanık oluyorum. Burada üç ayrı kaza gördüm. Alt geçitten geçen araç bir anda refüje çıktı. Sabahki olayda da aynı şekilde kaza oldu. Akşam da aynı şekilde refüje giren araba oldu; yabancı plakalı bir araç. Buradan dönüşün yasak olduğuna dair tabelalar var.Oradan dönülmemesi gerekiyor ama dönüyorlar. Trafik kurallarına uyan hiçkimse yok. Burada sabahtan akşama kadar sürekli kaza görüyorum.Burası için bir önlem alınması gerekiyor. Rica ediyorum büyükşehir belediyesinden ya da Avcılar Belediyesi'nden, lütfen bu yollarla ilgilensinler. Yayaya da çarpan oluyor burada gözümle gördüm. Hergün kaza hergün kavga biz de bıktık artık. Yeni yıla umarım kazasız belasız gireriz." diye konuştu.

Caddede art arda meydana gelen kazalar güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.Görüntülerde, iki otomobil ve bir servis minibüsünün refüje çarptığı anlar görülüyor.