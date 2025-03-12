Avf Genel Başkanı Doğan, Suriye'de Alevilere Yönelik Saldırılara İlişkin Siyasi Partilerle Görüştü: Sınır Kapıları Açılsın

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Suriye'de Arap Alevilerine yönelik saldırılara ilişkin siyasi parti temsilcileriyle görüştü. Doğan, "AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Bey ile Suriye'de yaşanan Alevilere yönelik saldırıları görüştük. Özellikle geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan olayları 'Esad kalıntıları temizleniyor' diye tanımlamasının yanlış olduğunu, Suriye'de yaşayan Alevilerin Esad ile alakasının olmadığını aktardık. Bu haftaki konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan daha temkinli bir dil kullandı" dedi. Saldırıların bir an evvel engellenmesi gerektiğini belirten Doğan, "Eğer yaşanan olaylara Türkiye olarak müdahil olunamayacaksa bile en azından sınır kapıları açılsın" ifadesini kullandı.

Suriye'de yaşayan Alevilere yönelik saldırıların bir an evvel engellenmesi gerekiyor. Orada yaşanan bu olaylar biz Türkiye Alevilerini de hem üzüyor hem de tedirgin ediyor. Eğer yaşanan olaylara Türkiye olarak müdahil olunamayacaksa bile en azından sınır kapıları açılsın. Şu anda Suriye'deki birçok Alevi Rus üslerine sığındığı yönünde bilgiler geliyor. Türkiye dururken neden Rus üslerine sığınıyorlar? Oradakilerin büyük kısmı bizlerin akrabaları. Açılsın sınır kapıları ülkemize gelsinler" diye konuştu.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Suriye'de Arap Alevilerine yönelik saldırılara ilişkin siyasi parti temsilcileriyle görüşerek taleplerini iletti. Parti temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Doğan, "AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti yöneticileriyle görüştük. Bize en çok destek veren MHP ve İYİ Parti oldu" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dili daha yumuşak olmalı"

AK Parti'den Efkan Ala ile görüştüklerini söyleyen Doğan, "AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Bey ile Suriye'de yaşanan Alevilere yönelik saldırıları görüştük. Bize öncelikle olayı sokak hareketine çevirmek yerine diplomasi ile çözmeye çalıştığımız için teşekkür etti. Ayrıca görüşmemizde özellikle geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan olayları 'Esad kalıntıları temizleniyor' diye tanımlamasının yanlış olduğunu, Suriye'de yaşayan Alevilerin Esad ile alakasının olmadığını aktardık. Suriye'de yaşayan Aleviler şu anda hem merkez yönetim tarafından hem de 'Esad artıkları' denilenler tarafından köylerinin yağmalandığını ve saldırılara maruz kaldıklarını belirttik. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dilin daha yumuşak olması konusundaki taleplerimizi de ilettik. Bu haftaki konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan daha temkinli bir dil kullandı. Biz sorunun çözülmesi için bölgeye gözlemci olarak gitmek için Dışişleri Bakanlığı'na da geçtiğimiz ay talepte bulunmuştuk" diye konuştu.

"İktidar ve muhalefet bizlere destek verdi"

CHP, MHP ve İYİ Parti yöneticilerinin de kendilerini dinlediğini ve taleplerini gündeme getireceklerini belirttiklerini söyleyen Doğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştük ve süreci kendilerine aktardık. Bizi en sıcak karşılayan ve sahiplenen ise MHP ve İYİ Parti oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bize destek verdi. Yanımızda olduğunu net bir şekilde söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile olaylar başlamadan önce görüşmüştük. Onunda bize net bir destek verdi. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin basın mensuplarının sorusunda da gayet net bir şekilde bizlerin yanında olduğunu ve iktidarın konuya ilişkin derhal adım atması gerektiğini söyledi. Yani genel olarak Suriye'de yaşayan Alevilere yönelik saldırılara karşı iktidar ve muhalefet bizlere destek verdi, taleplerimizi olumlu karşıladı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sınırkapılarını açsın"

Suriye'de yaşanan olayların bir an evvel son bulması gerektiğini söyleyen Baki Doğan, "Suriye'de yaşayan Alevilere yönelik saldırıların bir an evvel engellenmesi gerekiyor. Orada yaşanan bu olaylar biz Türkiye Alevilerini de hem üzüyor hem de tedirgin ediyor. Eğer yaşanan olaylara Türkiye olarak müdahil olunamayacaksa bile en azından sınır kapıları açılsın. Şu anda Suriye'deki birçok Alevi Rus üslerine sığındığı yönünde bilgiler geliyor. Türkiye dururken neden Rus üslerine sığınıyorlar? Oradakilerin büyük kısmı bizlerin akrabaları. Açılsın sınır kapıları ülkemize gelsinler" diye konuştu.

"Suriye'de yaşananlar kahvehanelerimizde bile gerginlik yaratıyor"

Suriye'de yaşanan olayların Türkiye'ye de sıçramasından endişe duyduklarını söyleyen Doğan, "Şu anda birçok kahvehanede bu konu konuşuluyor. Bizler duyuyoruz, bizlere aktarılıyor. Suriye'deki Alevi-Sünni çatışması bizlerin kahvehanelerinde bile dostlar arasında sorun yaratmaya başlamış durumda. Suriye'de yaşananlar bizim kahvehanelerimizde bile gerginlik yaratıyor. Siyasilerin bu konuda daha dikkatli açıklamalar yapması gerekli. Bizler de bu sürecin farkında olduğumuz için geçtiğimiz hafta yaptığımız basın açıklaması dışında bir sokak hareketine başvurmak yerine diplomatik kanallara sorunun çözülmesi yönünde adımlar atıyoruz. Herkes çok dikkatli olmak zorunda" dedi.